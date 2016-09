Festival Internacional de Teatro tem abertura oficial em Dourados

Divulgação/Assessoria Festival oferece oficinas

A abertura da 7ª edição do Festival Internacional de Teatro de Dourados (FIT) começa com apresentação de dança. O evento acontece nesta sexta-feira (9), às 20h, no Teatro Municipal.



Serão apresentados 14 espetáculos de peças de teatro de grupos nacionais e internacionais, seis oficinas voltadas para formação de atores e amantes de literatura e da música.



Na abertura terá a apresentação do grupo de dança Travessias da UFGD, que tem direção da professora Jacqueline Nunes, e do Cena e Coro: cortejo à Dionísio Baco, uma livre adaptação da partitura Bacanal de Frederico Richter, sob a direção do Professor Claudio Sorondo.



Já no sábado (10), a peça ‘De mim sobre você’ será apresentada, gratuitamente, na Casa dos Ventos, às 16h. E à noite, às 20h, no Teatro Municipal, haverá a apresentação da peça ‘Mamá’, da Zula Cia de Teatro.

Domingo, a peça ‘Risiko’, do grupo O Bando será apresentada também no Teatro Municipal, às 20h. As apresentações no Teatro Municipal terão ingressos no valor de R$ 10,00 (R$ 5,00 meia entrada).