Festival Estudantil têm doação de alimentos como ingresso

Divulgação/PMC Evento será realizado entre os dias 16 a 18 de maio

Para adquirir o passaporte referente aos três dias do Festival Estudantil da Canção de Corumbá 2019 (FECC), que será realizada de 16 a 18 de maio, os interessados deverão realizar a troca de alimentos não perecíveis por ingressos para as três noites de evento.

De acordo com o coordenador de Políticas Públicas para a Juventude, Diego Pereira Coelho, “Os ingressos serão a partir de doação de alimentos não perecíveis, que vamos arrecadar para doar a entidades assistenciais. O passaporte para as três noites vai sair por dois quilos de alimentos não perecíveis. Já o ingresso para cada noite será um quilo de alimento”, aponta.

A troca deve ser realizada na sede da Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos, que fica na rua 15 de Novembro, 400, das 07h30 às 13h30. Ou nos dias do evento na portaria do Ginásio Poliesportivo Lucílio de Medeiros, localizado na rua Porto Carrero.

O Festival Estudantil da Canção de Corumbá será composto por seis categorias premiáveis, dividindo-se da seguinte forma: Infantil; Juvenil; Adulto; Gospel; Especial; Profissional de Educação.

Os candidatos poderão se apresentar de forma individual ou em conjunto. Independentemente da opção de canto individual ou em conjunto, a premiação será por categoria. Considera-se conjunto a apresentação realizada por no mínimo, dois e no máximo cinco integrantes, caracterizada pela participação vocal de todos os integrantes e com acompanhamento exclusivo da banda oficial do festival.

O FECC será dividido em 03 etapas: Seletiva Interna; Seletiva Eliminatória; Ensaio Preparatório para o Festival. Os ensaios ocorrerão desde a fase eliminatória, totalizando 10 dias de preparação. É obrigatória a participação em todas as etapas do Festival Estudantil da Canção.

As seletivas eliminatórias acontecem no Ginásio Poliesportivo “Lucílio de Medeiros” conforme o cronograma:

a) 02/05/2019- Categoria Infantil e Especial

b) 03/05/2019 – Categoria Juvenil, a partir das 15h;

c) 06/05/2019 – Categoria Adulto, a partir das 15h;

d) 07/05/2019 – Categoria Profissional de Educação, a partir das 15h;

e) 08/05/2019 – Categoria Gospel, a partir das 15h.