Festival em Campo Grande terá show de Humberto Gessinger, líder da banda Engenheiros do Hawaii

divulgação Humberto Gessinger será a grande atração do festival

Fundador da banda de rock Engenheiros do Hawaii, Humberto Gessinger será a grande atração do 1º Festival das Artes, que será realizado neste sábado (3), no Ginásio Dom Bosco, em Campo Grande. Ele apresentará seu novo projeto “Louco pra ficar legal”, no Palco Brasil. Serão 9 horas de evento, já que os portões abrem às 15h, e o show principal acontece às 22h, com encerramento da programação previsto para meia-noite.

No Palco Pantanal, bandas que movimentam a cena musical autoral de Mato Grosso do Sul e o músico Sandro Bacelar, da Amazônia e radicado em São Paulo, se apresentarão. Estão confirmadas, até o momento, as bandas Curimba, Substelar - Planemo, Arizona Nunca Mais, Gobstopper, Muchileiros, Lynks, e os cantores Chicão Castro, Jean Donato e ZéDu. Também haverá música eletrônica com o Dj Gaijim.



Além da diversidade musical, o público poderá conferir muito teatro, poesia, literatura, dança, gastronomia e artes plásticas através das telas da artista Milla Freitas, que pinta astros da música.

ZéDu, por exemplo, fará um passeio por suas canções mais populares e de apelo POP durante sua apresentação no festival. Num show voz e violão, ele cantará suas poesias em canções como “No sol do meio-dia”, “Fases e luas”, “Pequenos trechos”.



Fundado em 2014 por Cássia Mazzei e Vinícius Barboza, o Grupo Tez Companhia de Dança fará apresentação com seus oito bailarinos. Novas maneiras de se trabalhar a dança de salão, desconstruindo suas movimentações tradicionais a fim de alcançar um resultado mais próximo à liberdade de expressão e à ideia de causar sensações, para que o público forme uma opinião, questionamento ou sentimento sobre o trabalho assistido, difundidas pelo grupo.



HUMBERTO GESSINGER

Considerado um dos artistas mais completos da atualidade, Humberto Gessinger, 52 anos, é vocalista, baixista, pianista, guitarrista, gaitista, violonista, acordeonista e escritor brasileiro. A turnê “Louco pra ficar legal”, segundo Gessinger, “é uma história de mais de trinta anos. Esse novo trabalho dá o tom exato do momento que vivo”.



O ex-vocalista do Engenheiros do Hawaii, neste show, apresenta as músicas novas e relembra sucessos de toda sua carreira.



"Trata-se de um primeiro festival que tem o objetivo de se tornar anual, assim como existe em Bonito, Corumbá, e quem sabe entrar no calendário nacional dos grandes festivais pop rock do Brasil, lembrando que todo investimento é de iniciativa privada, tudo em prol da propagação da cultura pop rock sul-mato-grossense", de acordo com a produção do evento.



SERVIÇOS

Os ingressos para o festival estão sendo vendidos na Augusta Life Store (rua 15 de Novembro, 215) e na ¼ Colchões (avenida Afonso Pena, 3.835). Bilhetes para a pista vip custam R$ 120, já para arquibancada o valor é de R$ 100 (inteira). Para meia-entrada, a R$ 60 (vip) e R$ 50 (arquibancada), são aceitas carteirinhas de estudante, de idosos e de doadores de sangue.

Ingressos também podem ser comprados no site fasttickets.com.br em até 12 vezes no cartão. Mais informações podem ser obtidas no telefone celular (67) 99921-0099.