Festival de Pesca Infantil é realizado neste domingo em Ladário

Neste domingo (11) será realizado o 6º Festival de Pesca Infantil em Ladário. Quem quiser participar deverá realizar a inscrição na Sala do Empreendedor, na sede da Secretaria Especial de Fomento ao Desenvolvimento Econômico, localizada na rua Cunha Couto, no centro da cidade.





Divulgação/Prefeitura de Ladário O Festival irá premiar as duas primeiras crianças que mais conseguirem pescados

É necessário a criança participante estar acompanhada do responsável acompanhado dos documentos pessoais de ambos e podem ser realizadas até antes do início do Festival, no domingo.



O evento faz parte do calendário de aniversário do município que completou este ano, 238 anos de fundação, e além do festival será realizado também a Festa do Peixe.



No dia do evento, a criança deverá estar acompanhada pelo responsável para poder participar. Só será permitida a pesca nas margens do rio Paraguai, no Porto Ecológico de Ladário.