Festival de Inverno de Bonito seleciona apresentações

FCMS

Está aberta a seleção de atrações artísticas sul-mato-grossenses para o 19º Festival de Inverno de Bonito (FIB), que será realizado de 26 a 29 de julho. Artistas, grupos ou coletivos nas áreas de Artes Cênicas, Música e Audiovisual podem se inscrever para apresentação de shows, espetáculos e exibição de filmes. As inscrições podem ser realizadas até o dia 4 de maio.

O Festival tem intuito de promover a interação entre os países sul-americanos, valorizando a diversidade cultural do continente. Além disso, também visa criar experiências e debates sobre cultura, cidadania, meio ambiente e desenvolvimento sustentável.

Serão selecionados seis espetáculos na categoria artes cênicas: dois de circo, dois de teatro e dois de dança. As apresentações serão ao ar livre ou em espaços alternativos.

Também serão escolhidos cinco shows musicais: três para o palco da praça da Liberdade e dois para o palco do Centro de Múltiplo Uso (CMU).

Entre as obras audiovisuais, serão exibidos seis curtas-metragens, com duração máxima de 20 minutos, dos gêneros ficção, documentário, animação ou experimental. Além disso, também serão selecionados mais três filmes médias ou longas metragens de gênero livre.

Para participar, é necessário residir em Mato Grosso do Sul e ter atuação artística comprovada de no mínimo dois anos. Cada artista, grupo ou coletivo poderá inscrever somente uma proposta de apresentação.

O edital completo pode ser conferido no site da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) ou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (20).

Informações complementares poderão ser obtidas, das 7h30 às 13h30, pelos telefones:

Núcleo de Dança: (67) 3316-9169

Núcleo de Teatro e Circo: (67) 3316-9171

Núcleo de Música: (67) 3316-9316

Núcleo de Audiovisual: (67) 3316-9173