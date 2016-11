Fernando Scherer o “Xuxa” troca natação por torneio de poker e vence etapa

Divulgação/Assessoria Ex-nadador ganhou o título do torneio Heads Up, vencendo grandes nomes do Poker nacional e o campeão mundial da modalidade

O ex-nadador Fernando Scherer , o “Xuxa” , após se aposentar das piscinas está mostrando que é um campeão também nas mesas de poker.Depois de ter sido campeão no evento #19 do BSOP São Paulo, em julho, “Xuxa” conquistou na noite deste sábado. O título do torneio Heads Up, onde os jogadores duelam um contra um e o vencedor avança de fase, acontece durante o BSOP Millions. Com a conquista, Xuxa recebeu o prêmio de R$ 34.800,00.



Para chegar ao título, ele precisou de muita paciência e determinação para superar grandes jogadores de poker do país e até o campeão mundial, Thiago Decano.



Segundo Fernando, “estou com a sensação de gratidão neste momento. Eu estou andando muito, dedicando horas para o poker e contando com o apoio e a ajuda da minha família. Então, ganhar esses títulos mostra que estou no caminho certo. Além disso, o sentimento desse título é igual ao de ganhar uma medalha na natação”.

O BSOP Millions será disputado até dia 01 de dezembro.



Jogadores do heads up: 33

Premiação Total: R$ 82.830,00

Jogadores Premiados: 4



1. Fernando Scherer - R$ 34.800,00

2. Paulo Roberto Gonçalves - R$ 23.190,00

3. Thiago "Decano" Nishijima - R$ 12.420,00

4. Lúcio Antunes - R$ 12.420,00