Feriado de 7 de setembro altera linha de ônibus e interdita ruas

Deurico/Capital News Desfile acontece na quarta-feira (7)

O tradicional desfile da Independência do Brasil acontece em Campo Grande para a população. O evento acontece na quarta-feira (7), às 9h15. A Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande (Agetran), interditará as ruas onde serão usadas.



O desfile leva à avenida 14 de julho os militares do Exército, Aeronáutica e Marinha, integrantes da Segurança Pública do Estado e alunos de escolas públicas e privadas.



Às 8h45, será a aberta da solenidade no palanque das autoridades, no cruzamento da rua 14 de Julho com a avenida Afonso Pena. O desfile está marcado para começar às 9h15 na Rua 14 de Julho, iniciando na Rua Maracaju e terminando na rua 15 de Novembro.



O primeiro bloqueio de rua será nesta terça-feira (6), às 17h. Com isso, haverá alteração temporária de itinerário, devido a interdição da avenida Afonso Pena com a rua 14 de Julho, sentido Centro/Shopping.

Linhas Sentido Itinerário



081 TBA/TNB e 082 TAR/SHO – avenida Afonso Pena, avenida Calógeras, rua 7 de Setembro, rua Rui Barbosa, avenida Afonso Pena



051 – B TBA/SHO – av. Afonso Pena, av. Calógeras, rua 7 de Setembro, rua Rui Barbosa, av. Afonso Pena



086 TJC/SHOP– av. Afonso Pena, av. Calógeras, rua 7 de Setembro, rua Rui Barbosa, av. Afonso Pena.



Interdições seguem às 19h

Às 19h, incia a segunda etapa do fechamento de ruas. A medida se deve a montagem das arquibancadas, interditando trecho da avenida 14 de Julho, entre as ruas 15 de Novembro e Dom Aquino.



Já na quarta-feira (7) estarão bloqueadas as vias transversais: rua Antônio Maria Coelho, Maracaju, Cândido Mariano, Dom Aquino e Barão do Rio Branco, no trecho entre a avenida Mato Grosso e a avenida Fernando Corrêa da Costa, a partir da avenida Calógeras até a rua 13 de Maio, para que as instituições se concentrem, aguardando o início do desfile.



A previsão é que a solenidade termine às 11h e a desmontagem do palanque e das arquibancadas comece logo em seguida às 12h.