Feira do Artesanato reúne diversos artistas durante exposição na Praça Ary Coelho

A Praça Ary Coelho de Campo Grande dará espaço para a Feira de Artesanato neste sábado (10) com início programado para as 8h. Ao todo serão quarenta expositores com artesanatos em madeira, tecido, couro, cerâmica, trabalhos em tecidos.





O evento é realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Turismo, Ciência e Tecnologia e Agronegócio (Sedesc) em parceria com a Fundação Municipal de Cultura.



Além do artesanato, produtores estarão com exposição do mel e produtos naturais da Flora de Cerrado produzidos na Incubadora do bairro Santa Emilia.



O evento será realizado até às 16h, na Praça Ary Coelho, localizada na Avenida Afonso Pena, no Centro.