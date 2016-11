Exposição “Pinturas Fotográficas e outros Rabiscos” começa hoje na Capital

Divulgação A exposição apresenta fotografias do multiartista e biólogo Ricardo Maisatto

A abertura acontece no dia de hoje (30), às 20h, na Rua Calógeras, esquina com a Mato Grosso (antiga ferroviária), a exposição ficará aberta ao público de 30 de novembro a 7 de Dezembro, com visitação gratuita.



Maisatto busca inspiração em suas origens para fazer a composição das imagens: Biólogo de formação tem a natureza como objeto de seu olhar, Corumbaense de berço, tem o Pantanal, o fim de tarde e a natureza dentro da cidade de Campo Grande, como tema nessas fotografias.



Esse é a primeira Exposição individual do artista, apesar de estar começando o trabalho como fotógrafo profissional o artista apresenta um olhar muito peculiar, que pode, ao longo de seu desenvolvimento, se desdobrar num grande artista e desde já merece ser visto com mais atenção.



Serviço:



Abertura da Exposição: 30 de novembro de 2016, às 20h.



Período de exposição:30 de novembro à 7 de Dezembro.



Endereço: Rua Calógeras, esquina com a Mato Grosso (antiga ferroviária)



Contato para imprensa:



Ricardo Maisatto – (67) 99227- 3878

Alexandre Sogabe – (67) 99262-5027