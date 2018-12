Exclusiva: Cinemark traz ‘Superman’ de volta ao cinema após 40 anos

Divulgação 40 anos depois, Superman é reexibido em sessão exclusiva no cinema

Em mais uma parceria com o Omelete, no próximo dia 04 de dezembro, às 20h, o Cinemark irá exibir o clássico de 1978, estrelado pelo ator Christopher Reeve, o primeiro longa sobre o Super-Homem.

Quarenta anos depois, em versão remasterizada, “Superman: O Filme” terá exibição única em 53 complexos da Rede, em várias cidades do país. Com direção de Richard Donner, o filme foi produzido pela Warner Bros. e tem no elenco nomes como Marlon Brando, Gene Hackman, Glenn Ford, Trevor Howard, Margot Kidder e Terence Stamp.

De acordo com, Betina Boklis, diretora de Marketing da Cinemark“A Cinemark se junta novamente com o Omelete para promover mais uma exibição especial para os fãs de cultura pop. Depois de 40 anos do lançamento, o clássico ‘Superman’ volta às telonas em versão remasterizada, com imagem e som no mesmo padrão do cinema contemporâneo”, afirma.

Os ingressos podem ser adquiridos no site da Rede (www.cinemark.com.br) ou nas bilheterias dos cinemas participantes. Os valores variam entre R$ 8 (meia) e R$ 16 (inteira). Clientes Cinemark Mania têm 50% de desconto no preço da entrada.

Superman: O Filme

Sinopse: Pouco antes da destruição do planeta Krypton, o cientista Jor-El (Marlon Brando) envia seu pequeno filho Kal-El em uma nave espacial à Terra, onde terá superpoderes. Criado pelos agricultores Jonathan e Martha Kent, Clark (Christopher Reeve) já adulto começa a trabalhar como repórter em um jornal e, até então, não havia demonstrado ter superpoderes. Mas, quando uma situação inesperada põe em risco a vida de Lois Lane (Margot Kidder), uma colega de trabalho, ele é obrigado a se revelar para o público, ficando conhecido como Superman. Descontente com o surgimento de um super-herói na cidade, Lex Luthor (Gene Hackman), um gênio do mal, o obriga a se desdobrar para salvar a vida de milhões de pessoas.

Serviço - “Superman: O Filme”

Data e horário: 4 de dezembro, terça-feira, às 20h

Preço: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia)

Local: Shopping Campo Grande - Av. Afonso Pena, 4.909