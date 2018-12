Eu Quero! Eu Posso! Eu Consigo! é atração no Centro Cultural

Edner Gustavo A oficina ajudou na superação da timidez de seus participantes

O Programa Educativo Centro Cultural José Octávio Guizzo é realizado todos os sábados, com a Oficina de Teatro para Não Atores ministrada pelo diretor teatral Marcelo Leite e pelo auxiliar Edner Gustavo. A oficina originou duas apresentações do espetáculo Show de Talentos – Eu quero! Eu posso! Eu consigo!

Na próxima sexta-feira (14 de dezembro) a apresentação é para convidados e no dia 15 (sábado) será para o público em geral. As apresentações são sempre às 20 horas. A classificação da peça é de 10 anos e o ingresso será 1 quilo de alimento não perecível que será doado ao Asilo São João Bosco.

A oficina gratuita é realizada após edital publicado a partir de agosto no qual ajudou na superação da timidez de seus participantes. Estudantes e profissionais que precisariam se apresentar em público, não necessariamente nos palcos, desenvolveram suas habilidades artísticas e produziram um espetáculo teatral e garantiram mais confiança para enfrentar as questões do cotidiano.

De acordo com o professor, Marcelo Leite, “Participaram pessoas diversas: estudantes de ensino médio, cerimonialista, vendedor, dona de casa, até gente que já faz teatro e participa de grupos e espetáculos atualmente, afinal sempre é bom se atualizar e aperfeiçoar”, diz.

Ainda segundo Leite,“Para nossa surpresa o que era para ser uma oficina de desinibição acabou revelando alguns artistas e daí surgiu o Show de Talentos – Eu quero! Eu posso! Eu consigo! Com alguns textos autorais, ideias, cenas, sugestões, músicas e poesias trazidos pelos alunos, é que nasceu o espetáculo de encerramento das nossas atividades”, destaca Marcelo Leite.

No decorrer da oficina foi criado um blog com fotos, vídeos e textos sobre o que rolou em cada aula. Para saber como foi um pouco do processo clique no link: https://fulanoteatro.wixsite.com/naoatores.

Outras informações podem ser obtidas no Centro Cultural José Octávio Guizzo, na Rua 26 de Agosto, 453, entre a Calógeras e a 14 de Julho ou pelo telefone 3317-1795.