Estréia: Terror brasileiro e Aventura

Para os cinéfilos e fãs de filmes de ação e terror, entra em cartaz nos cinemas de todo o país os filmes Piratas do Caribe, Corra e O rastro (Nacional).





Divulgação Corra!

Piratas do Caribe - A Vingança de Salazar:

O capitão Salazar (Javier Bardem) é a nova pedra no sapato do capitão Jack Sparrow (Johnny Depp). Ele lidera um exército de piratas fantasmas assassinos e está disposto a matar todos os piratas existentes na face da Terra. Para escapar, Sparrow precisa encontrar o Tridente de Poseidon, que dá ao seu dono o poder de controlar o mar.



Elenco: Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites e mais.

Diretor: Joachim Rønning, Espen Sandberg

Gênero: Aventura

Duração: 129 min

Distribuidora: Walt Disney

Classificação: 12 Anos





Corra:

Chris (Daniel Kaluuya) é um jovem negro que está prestes a conhecer a família de sua namorada Rose (Allison Williams). A princípio, ele acredita que o comportamento excessivamente amoroso por parte da família dela é uma tentativa de lidar com o relacionamento de Rose com um rapaz negro, mas, com o tempo, Chris percebe que a família esconde algo muito mais perturbador.



Elenco: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener

Diretor: Jordan Peele

Gênero: Terror

Duração: 104 min

Distribuidora: Universal

Classificação: 14 Anos





O Rastro (Terror nacional)

Em meio à crise política, social e econômica pela qual o Brasil passa, João (Rafael Cardoso), um jovem e talentoso médico em ascensão, consegue rapidamente subir os degraus de sua carreira. No entanto, ele acaba encarregado de uma tarefa ingrata: supervisionar a transferência de pacientes entre hospitais quando mais um hospital público da cidade do Rio de Janeiro é fechado por falta de verba. Quando tudo parece correr dentro da normalidade, uma das pacientes desaparece no meio da noite, levando João para uma jornada a um mundo obscuro e perigoso.



Elenco: Leandra Leal, Rafael Cardoso, Felipe Camargo e mais.

Diretor: J. C. Feyer

Gênero: Terror

Duração: 90 min

Distribuidora: Imagem Filmes

Classificação: 14 Anos