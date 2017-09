Estreia nacional e muito suspense são as apostas dos cinemas para esta semana

Divulgação Divórcio | O Assassino: O Primeiro Alvo | Mãe! | O sequestro | Esta É A Sua Morte - O Show

As estreias da semana têm casais formados por atores de peso do cinema nacional e de Hollywood, entre eles Camila Morgado e Murilo Benício (Divórcio) e Jennifer Lawrence Javier Bardem (Mãe). A comédia romântica dirigida por Pedro Amorim e o suspense do mesmo diretor de Cisne Negro, Darren Aronofsky, são as apostas para garantir a diversão em frete às telonas.



Divórcio

O casal Noeli (Camila Morgado) e Júlio (Murilo Benício) leva uma vida humilde, até que os dois ficam ricos depois de criar um molho de tomate que virou sucesso nacional. Com o passar dos anos os dois vão se distanciando e um incidente é a gota d´água para a separação. Enquanto vão em busca do melhor advogado para defender o patrimônio, os dois se envolvem num processo de divórcio complicado.



Elenco: Camila Morgado, Murilo Benício, Luciana Paes Thelmo Fernandes, Carol Seviran, Fávia Martins, André Mattos, Ângela Dippe, Cynthia Falabella, Bruna Tornarelli, Antônio Petrin, Lu Grimaldi

Direção: Pedro Amorim



O Assassino: O Primeiro Alvo

Stan Hurley (Michael Keaton), veterano da Guerra Fria, recebe sua tarefa mais complexa enquanto agente de treinamento da CIA quando o seu superior ordena que ele treine um ex-soldado das forças especiais, Mitch Rapp (Dylan O´Brien), cujo estado psicológico está devastado após a morte de sua noiva.



Elenco: Michael Keaton, Dylan O´Brien, Taylor Kitsch, Scott Adkins, Sanaa Lathan, David Suchet, Kamil Lemieszewski

Direção: Michael Cuesta



Mãe!

A relação de um casal é testada quando visitantes não esperados chegam à sua casa e atrapalham a tranquilidade da família.





Elenco: Jennifer Lawrence, Domhnall Gleeson, Michelle Pfeiffer, Javier Bardem, Ed Harris, Jovan Adepo, Stefan Simchowitz

Direção: Darren Aronofsky



O sequestro

Um agradável dia no parque torna-se trágico quando Karla (Halle Berry) vê seu filho Frankie (Sage Correa), de seis anos, sendo levado por dois estranhos. Sem telefone para chamar a polícia, ela precisa perseguir os seqüestradores por conta própria.



Elenco: Halle Berry, Sage Correa, Chris McGinn, Lew Temple, Jason George, Christopher Berry, Arron Shiver

Direção: Luis Prieto

Esta É A Sua Morte - O Show

Adam Rogers (Josh Duhamel) é um apresentador de TV que tem um novo e ousado programa, onde as pessoas são pagas para se matarem ao vivo. Tal iniciativa macabra gera muitos protestos mas também faz bastante sucesso, graças ao fascínio do público em acompanhar a degradação de outras pessoas.



Elenco: Josh Duhamel, Famke Janssen, Sarah Wayne Callies

Duração: 104 min

Diretor: Giancarlo Esposito

Distribuidora: Cineart

Gênero: Drama

Classificação: 18 Anos

Veja a programação, horários e valores:

• Campo Grande

Cinemark - Shopping Campo Grande

Cinépolis - Shopping Norte Sul Plaza

UCI - Shopping Bosque dos Ipês

• Dourados

Cine Araújo - Shopping Avenida Center