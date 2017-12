Estátua de Manoel de Barros é opção para visitar neste fim de ano

Divulgação Estátua de bronze foi instalada como homenagem ao poeta, na principal avenida da cidade

A contemplação da estátua de bronze do poeta Manoel de Barros é opção de lazer para este período de férias escolares e recesso no trabalho. Instalada no canteiro central da avenida Afonso Pena, no cruzamento com a rua Rui Barbosa, em Campo Grande, ela foi inaugurada na terça-feira (19), data em que o artista completaria 101 anos.

Para garantir a conservação do local, foi assinado convênio com a iniciativa privada que fará a manutenção do paisagismo do canteiro. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul (Fecomércio/MS) e o Sesc também darão apoio no cuidado com a estátua.