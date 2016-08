Espetáculo que une improviso e humor chega em Campo Grande

Divulgação Além do público de costume o espetáculo será apresentado a professores da Capital

Uma ótima opção para quem gosta de unir a cultura e o humor acontece nos dias 2 e 3 de setembro no Sesc Horto o espetáculo “Improcedente” da UMA Companhia que traz a proposta de explorar a linguagem da improvisação teatral.

O interessante é que os atores precisam do público para que o contúdo da peça seja criado no ato, mesclando muito humor e adrenalina que traz novidades a cada noite de espetáculo.

Além de contar com sugestões do público, as histórias encenadas se inspiram em clássicos do cinema, da literatura e da cultura pop. Acontecerão também às 19h30 dois dias de sessões reservadas a alunos de escolas públicas que serão nos dias 1º e 2 de setembro, às 14h30 no Teatro Prosa. Todas as sessões contarão com a presença de tradutor de libras, e terão entrada franca.

Serviço

Improcedente

Campo Grande

01 a 03/09/2016

Qui e Sex às 14:30 (reservado para alunos de escolas públicas)

Sex e Sáb às 19:30h (aberto ao público em geral)

Teatro Prosa | Sesc Horto – Rua Anhadui, 200

* Todas as sessões contarão com tradutor de libras

Entrada franca, com retirada de ingressos na bilheteria, sempre 1h antes do espetáculo

Classificação etária: 12 anos