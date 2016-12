Encanto de Natal tem evento de lançamento no Sesc Morada dos Baís

Em uma cerimônia com apresentação do Coral da Igreja Batista da Coronel Antonino realizada na unidade do Sicredi Chácara Cachoeira foi apresentado a programação do projeto.



O Sesc Morada dos Baís, que terá sua iluminação acesa nesta quinta-feira (1/12) em uma grande cerimônia aberta ao público e será o palco de apresentações noturnas de diversos corais entre os dias 7 e 15 de dezembro, gratuitamente, levando espírito de solidariedade, bondade e beleza de Natal ao centro da cidade.



O Coral Encantado - Durante seis dias, 11 corais vão representar as 11 unidades do Sicredi em Campo Grande, e estas representarão 11 entidades filantrópicas que serão escolhidas por meio de votação dos associados do Sicredi e ao final do projeto todas serão beneficiadas.



A população poderá escolher o coral de sua preferência pela internet por meio do endereço: www.oencantodenatal.com.br/ .



Confira a programação de corais:



7/12 - Coral da Fundação Getúlio Vargas / Coral da Quarta Igreja Batista



8/12 - Coral da Igreja Batista da Coronel Antonino (Convidado) /



9/12 - Coral da Assembleia Legislativa / Coral Encontro de Canções da Igreja Batista / Coro PCIU da UFMS

10/12 – Corais convidados



14/12 - Coral da ACP - Associação dos Professores do Município / Coral Espirita Sheilla / Grande Coro Católico do Oratório de Natal



15/12 - Coral LBV / Coral da Igreja Sara Nossa Terra / Coral Unção de Vozes



No dia 22, em uma cerimônia no Sicredi Unidade Afonso Pena com apresentações da Liga do Bem e Coral da UFMS serão anunciados o coral vencedor e as instituições agraciadas com doações do Sicredi.