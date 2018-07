Emmerson Nogueira faz show no Palácio Popular da Cultura

Assessoria / Divulgação

O cantor, compositor e violonista Emmerson Nogueira vai apresentar seu mais recente trabalho em Campo Grande. O show acontece no Palácio Popular da Cultura, no dia 29 de setembro.

O músico tem mais de dois milhões de CDs vendidos e 17 anos de carreira. No show não faltam as obrigatórias “Wish You Were Here” e “Hotel California”. A apresentação também terá momentos conceituais, como o solo de viola caipira.

Os interessados podem comprar os ingressos online pelo site www.abappaiproducoes.com.br. As entradas variam de R$ 70 a R$ 200.

Ingressos

SETORES A e C R$ 180,00 (inteira) e R$ 90,00 (meia)

SETOR B R$ 200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia)

SETORES D e F R$ 140,00 (inteira) e R$ 70,00 (meia)

SETOR E R$ 160,00 (inteira) e R$ 80,00 (meia)