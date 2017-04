Em comemoração aos 20 anos de carreira Zeca Baleiro faz show em Campo Grande

Divulgação/Assessoria Zeca Baleiro autor dos sucessos: Babylon, Telegrama, Domingo, entre outros.

Em 2017, Zeca Baleiro viaja o Brasil com sua turnê de comemoração aos 20 anos de carreira, com apresentação única em Campo Grande o cantor traz seus grandes sucessos e divide o palco com dois amigos com quem tem feito vários trabalhos ao longo de sua carreira, sendo eles, Tuco Marcondes (guitarras e vocais) e Adriano Magoo (teclados, samplers, sintetizadores e acordeon).



Nesse espetáculo, Zeca Baleiro traz toda sua trajetória musical, com arranjos contagiantes de canções já consagradas como “Era Domingo”, “Telegrama”, “Meu Amor Minha Flor Minha Menina” e “Babylon”. O público também pode esperar surpresas do cantor, que costuma preparar releituras de músicas de outros artistas. “O resto do show é surpresa”, revela Zeca Baleiro.



O espetáculo que celebra os 20 anos do lançamento de seu primeiro disco, “Por Onde Andará Stephen Fry?”, em 1997, acontece no dia 7 de julho de 2017, as 21h, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo (Palácio Popular da Cultura).



O Show de Zeca Baleiro na Capital celebra também o aniversário do programa MPB de A-Z, da 104 FM Educativa.