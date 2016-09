Dezoito candidatas concorrem ao Miss Mato Grosso do Sul

Divulgação Miss Mato Grosso do Sul de 2015

A mais bonita será eleita e coroada com o título de Miss Mato Grosso do Sul. São 18 candidatas que participarão da 57ª edição do concurso. O desfile acontece na quinta-feira (8), às 18h, Shopping Norte Sul.

Divulgação Miss Brasil de 2015

A vencedora representará Mao Grosso do Sul na etapa Nacional, o evento acontece e outubro em São Paulo. Podem participar candidatas de 18 a 20 anos e cursar ensino superior ou cursos para vestibular.



De acordo com a assessoria, o organizador do evento, Warner Willon, quer trabalhar para que o evento volte a ter o brilho que já teve. “Mato Grosso do Sul é um celeiro de mulheres bonitas. Vamos eleger uma candidata á altura do potencial do estado, uma moça competitiva no Miss Brasil”, afirma Warner.



Além de bonita a mulher precisa ser a mulher deve ser moderna, dinâmica e comprometida com causas sociais. No dia do evento, as candidatas irão participar de seletiva durante o dia com a participação de um cirurgião plástico e a direção do Miss Brasil. No período da noite terão nove jurados.



No evento estarão presentes a gaúcha Marthina Brandt eleita Miss Brasil 2015 e Ana Carolina Miyashita eleita Miss Nikkey Brasil 2016. Para quem quiser concorrer a mais bela do estado ainda dá tempo, a inscrição pode ser feita através do site www.missbrasil.beemotion.com.br