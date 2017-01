“DEPOIS DO AMOR – Um Encontro com Marilyn Monroe”

Divulgação/Assessoria Último trabalho de Marília Pêra na Direção, a comédia biográfica de Fernando Duarte chega a Campo Grande.

Danielle Winits e André Gonçalves, em uma cena envolvendo um dos mitos da feminilidade do século XX, Marilyn Monroe e Margot uma mulher comum. As diferenças são perceptíveis, porém a mesma prisão as aproxima, a dificuldade em ser autônoma em um mundo controlado por homens e a impossibilidade de encarar a vida sem afeto.



A peça estará em cartaz nos dias 28 e 29 de Janeiro , sábado as 21h e domingo às 20h, no Teatro Glauce Rocha.



Os ingressos estão à venda no Stand Pedro Silva Promoções, no Shopping Campo Grande; pelo site: www.compreingressos.com.br e pelo Call Center: 4062 – 0018.