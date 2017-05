Foto Divulgação Daddy Yankee (esquerda) e Luis Fonsi, parceiros em 'Despacito'.

“Despacito", música do porto-riquenho Luis Fonsi, que está tocando em todos os lugares alcançou nesta semana o número 1 da lista Hot 100 da Billboard (é uma revista semanal norte-americana especializada em informações sobre a indústria musical) e se tornou a primeira canção em espanhol a reinar nos Estados Unidos desde "Macarena", que conseguiu o mesmo feito em 1996.

Segundo o site G1, a música de Fonsi com Daddy Yankee ganhou o impulso definitivo quando o canadense Justin Bieber se juntou ao fenômeno com uma participação em uma nova versão. Na última atualização da Hot 100, a faixa saltou da terceira posição para o topo.

Atualmente, "Despacito" lidera a classificação à frente de "That's What I Like", de Bruno Mars", e "I'm The One", de DJ Khaled, segunda e terceira colocadas, respectivamente.

A panamenha Erika Ender, também compositora de "Despacito", disse em um comunicado que ela e Fonsi "jamais" imaginaram que a música teria "um alcance tão imenso".

"O mundo inteiro está cantando e dançando em espanhol", disse Ender, que ressaltou a importância do sucesso de "Despacito" para as músicas cantadas em espanhol.

Em 1996, "Macarena", da dupla espanhola Los Del Río, remixada pelos Bayside Boys, chegou ao número 1 nos EUA e permaneceu no topo por 14 semanas. Esta foi a última vez que uma música em espanhol chegou à primeira posição.