Curso gratuito de fotografia com câmera de celular acontece neste mês

Pessoas a partir dos 12 anos podem se inscrever no curso gratuito de “Fotografia com câmera de celular”, ofertado novamente pelo Centro Cultural José Octávio Guizzo (CCJOG), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).



As aulas acontecem de 21 a 23 de fevereiro, das 17 às 20 horas. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas pelo site www.centrocultural.ms.gov.br no dia 17 de fevereiro a partir das 16h30. O curso é ministrado pelo professor e fotógrafo Alexandre Sogabe.



Curso

O curso tem como objetivo contribuir com enriquecimento da utilização de câmeras de dispositivos móveis: celulares, tablets, dentre outros. Será desenvolvido um conteúdo voltado a iniciantes em fotografia que receberão informações sobre enquadramento, regra dos terços, balanço de branco, compensação de exposição e uma breve atividade voltada à edição.



Neste primeiro semestre, o curso de fotografia será dividido em cinco partes: Fotografia com Câmera de Celular no mês de fevereiro; Câmera Semiprofissional e Reflex em março; Edição I - Tratamento Básico em abril; Linguagem e Iluminação para Estúdio em maio; e Edição II - Montagem Fotográfica e Álbum em junho.



Os inscritos deverão trazer celulares com sistema Android e aplicativo “Open Câmera” instalado. O Centro Cultural José Octávio Guizzo está localizado na Rua 26 de agosto, 453. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3317-1795.