Crianças terão oficinas sobre arte brasileira no Sesc Morada

O Sesc Morada dos Baís oferece atividades para as crianças que estão de férias. As oficinas acontecem nos dias 14, 21 e 28, das 14h30 às 17h. A participação é gratuita e precisa levar o material para cada atividade. O Sesc Morada dos Baís fica na avenida Noroeste, 5140.



Após a oficina, haverá uma intervenção, com apresentação de espetáculo ou contação de história. Para participar é preciso ter pelo menos seis anos de idade, já as apresentações são abertas ao público em geral.



Confira a programação



Oficina Arte Brasileira para Crianças – Conceição dos Bugres

Dia: 14/01/2016

Horário: 14h30

Material: 1 pacote de 1kg de Argila Escolar



Espetáculo Infantil “Contos de Magia Pura”

Dia: 14/01/2016

Horário: 16h



Oficina Arte Brasileira para Crianças - Cildo Meireles

Dia: 21/01/2016

Horário: 14:30

Material:1 tela 40x40cm;

5 objetos vermelhos, ex: brinquedos, embalagens, roupa, garrafa etc. obs: os objetos terão quer ser da cor vermelho

1 tinta acrílica vermelha;

1 um pincel chato número 20.



Espetáculo Infantil “Kikio”

Dia: 21/01/2016

Horário: 16h



Oficina Arte Brasileira para Crianças - Beatriz Milhazes

Dia: 28/01/2016

Horário: 14:30

Material: 1 cola branca;

1 tesoura sem ponta;

1 tela 30x40cm

3 cores de papel colorset



Contação de histórias e musicalização “Pique Nique de Livros e Músicas”

Dia: 28/01/2016

Horário: 16h

Uma toalha no chão, bolinhas, vasilhas, crianças e adultos ao redor, instrumentos e livros que farão parte de um pique nique com muita imaginação, uma brincadeira para ouvir histórias e cantar diversas músicas infantis. A proposta do artista Elânio Rodrigues promove a leitura e a musicalização.