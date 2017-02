Corumbá terá atrações nacionais em programação de Carnaval

Divulgação/Assessoria Carnaval é o maior de Mato Grosso do Sul

A programação oficial do maior evento de Mato Grosso do Sul foi divulgada. Além da apresentação das escolas de samba, blocos e cordões, shows na praça Generoso Ponce com a Banda Cheiro de Amor, Bateria Batuque Digital (Rio de Janeiro) e a presença de um cantor gospel, cujo nome ainda não foi confirmado. A festa começa na quinta-feira (23).



Depois da meia-noite, na sexta-feira (24), a banda Cheiro de Amor comanda a apresentação. Já na terça-feira (28), será a Bateria Batuque Digital. O show gospel será a novidade, no sábado (4). De acordo com o prefeito Ruiter Cunha, o evento atende ao pedido da comunidade evangélica do município.



Programação



Blocos oficiais



Na quinta-feira (23) o tradicional Bloco de Sujos Chupeta dará início aos desfiles do dia. A concentração é na rua Cuiabá, às 20h. Também com a concentração às 20h, na rua XV de novembro entre Joaquim Murtinho e Cabral, o Bloco da Rede Feminina de Combate ao Câncer, “Somos Cravos, Somos Rosa”, descerá para a avenida. Finalizando a noite, às 22h, acontecerá a Coroação da Corte de Momo e o Desfile de Fantasias, no Ginásio do Corumbaense Futebol Clube.



Oficialmente, a programação de 24 a 28 de fevereiro trará novidades aos foliões, como: o Samba no Busão, criado como atrativo aos usuários do transporte público; bloco Sandálias de Frei Mariano, desfilando em novo dia e horário. Em 2017, o bloco sairá no dia 25, às 10h, com a concentração na rua Frei Mariano, esquina com a Cuiabá; e a roda de samba no Porto Geral, a partir das 10h30.



Para a sexta-feira (24), primeira noite oficial estão programadas a descida do Bloco Cibalena que terá sua concentração na rua Ladário, às 17h; seguido do bloco independente Sem Limite na Folia, que terá sua concentração na rua Frei Mariano, a partir das 21h. Os shows no palco central da praça Generoso Ponce terão inicio às 22h e seguirão até as 4h.



No sábado (25), a noite na avenida General Rondon, a diversão ficará por conta da disputa dos onze blocos oficiais, que desfilarão em busca do titulo de 2017. Iniciando com o Afro Samba, segue com Os Intocáveis, Flor de Abacate, Nação Zumbi, Bola Preta, Arthur Marinho, Praia, Bola e Cerveja, Vitória Régia, Águia da Vila, Oliveira Somos Nós, e, finalizando, o Clube dos Sem.

Afoga o Ganso



O bloco independente Afoga o Ganso, que estará concentrado na rua Dom Aquino, às 23h, descerá às 02h30 para a passarela do samba com seu trio elétrico e a banda Chiclete com Banana. Logo em seguida, começa o baile popular na Praça Generoso Ponce.



No domingo (26), o carnaval matinal volta com o cortejo da Corte de Momo, pela Feira Central, localizada na rua Ladário. Já às 10h30, a roda de samba no Porto Geral convida a todos para ouvir boa música, bem como contemplar as belezas naturais e o conjunto arquitetônico da cidade. As crianças não poderiam ficar de fora da folia, por isso, às 17h, na Praça da Independência, haverá baile infantil.



À noite, a partir das 19h, o desfile das escolas de samba do grupo de acesso será iniciado, na seguinte ordem: Unidos da Major Gama, Caprichosos de Corumbá, Acadêmicos do Pantanal, Estação Primeira do Pantanal e Imperatriz Corumbaense.



Grupo Especial



O Bloco independente Biriguis, que estará concentrado na rua Dom Aquino, às 23h, descerá para a avenida às 2h30. O baile popular, na Praça Generoso Ponce, terá inicio às 2h.



A segunda-feira trará para a avenida, às 19h, as escolas do Grupo Especial: A Pesada, Marquês de Sapucaí, Mocidade Independente de Nova Corumbá, Unidos da Vila Mamona e Império do Morro, pela ordem de desfile.



O bloco independente Desculpintão, que estará concentrado na Rua Frei Mariano, às 23h30, descerá para a avenida às 2h30. O baile popular, na Praça Generoso Ponce, terá inicio às 3h.



Carnaval Cultural



Finalizando o período, terça-feira (28), reserva ao público o Carnaval Cultural com o desfile, a partir das 19h, dos bonecões, Corte de Momo, carros antigos, fuscas, Pastorinhas, Marinheiros, bloco do frevo, além dos tradicionais cordões carnavalescos Paraíso dos Foliões, Cinelândia, Flor de Corumbá e Cravo Vermelho. O Bloco dos Palhaços se apresentará às 22h30. O show nacional da Bateria Batuque Digital acontecerá às 2h.



Na quarta-feira, 1º de março, a apuração dos votos das escolas de samba e blocos oficiais acontecerá na avenida General Rondon, às 16h.