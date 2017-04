Começa neste sábado a 23ª Edição da Festa da Linguiça de Maracaju

Tradicional no estado, a festa da Linguiça de Maracaju tem inicio neste sábado (29). O evento está na sua 23ª edição e será realizado nos dias 29, 30 de abril e 01de maio no Parque de Exposições Libório Ferreira de Souza.

Divulgação/Prefeitura de Maracaju Iguaria típica da culinária local.



A abertura do evento está marcada para este sábado às 10h com o almoço servido a partir das 11h. A refeição custa R$ 35.

Além do tradicional almoço, haverá shows. A dupla Patrícia e Adriana, Henrique e Eduardo e o Dj Marquinhos Espinosa se apresentam no sábado. No domingo a dupla Guilherme e Santiago e o Dj Zagallo animam a festa.



O evento que acontece anualmente desde 1994 é uma realização do Rotary Club de Maracaju, Associação de Senhoras de Rotarianos – ASR e Rotaract, com o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e Prefeitura Municipal de Maracaju