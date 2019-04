Com shows e tradicional concurso, “Pé de Soja Solteiro” acontece neste final de semana

Divulgação Festa acontece neste final de semana em Laguna Carapã

Tradicional evento na região da grande Dourados, o 22º Concurso Pé de Soja Solteiro acontece neste final de semana no Parque de Exposições Colorindo Pezzarico em Laguna Carapã e deve atrair milhares de pessoas nos dois dias com apresentações gratuitas com artistas regionais e vasta programação cultural, além do concurso da contagem de vagens dos pés de soja que atrai produtores de Estados e países vizinhos.

De acordo com o prefeito Itamar Bilibio, o concurso Pé de Soja Solteiro tem como principal intuito destacar as potencialidades de Laguna Carapã na produção de soja, além do caráter festivo e turístico. Segundo números da Aprosoja (Associação dos Produtores de Soja do Mato Grosso do Sul), o município foi o 8º maior produtor de soja do Estado na safra 2017/2018, com produção total de 417,326 mil toneladas.

"Laguna Carapã já é conhecida pelos altos índices de produtividade da soja e o Concurso Pé de Soja Solteiro vem para confirmar este potencial, atraindo produtores de todo o Brasil e também do exterior", destaca o prefeito. A cada edição, o evento registra recordes sucessivos na contagem de vagens em um único pé de soja.

No ano passado, a campeão municipal foi a produtora Izolde Catarina Bohn, que conseguiu contabilizar 10.743 vagens em um único pé. Já na etapa nacional o vencedor foi o produtor Rogério Henrique Bohn, também de Laguna Carapã, com um total de 8.816 vagens.

O recorde do concurso foi registrado em 2011, quando um único pé de soja somou 17.799 vagens, um índice de produção considerado surpreendente.

Para este ano, a premiação inclui uma moto 0km para o ganhador na categoria municipal, além de outras premiações também na categoria nacional. Assim como nas edições anteriores, o 22º Concurso Pé de Soja Solteiro contará ainda com o tradicional bingo, com sorteio de um carro 0km e 10º Ranking de Produtividade da Soja, este último promovido pelo Sindicato Rural de Laguna Carapã.

Programação

A programação do 22º Concurso Pé de Soja Solteiro abre no dia 27 de abril, sábado, com área expositora para apresentação de maquinários e lançamentos do setor agropecuário, além de praça de alimentação. A partir das 19h, no Pavilhão de Eventos Valduir Dalbosco, tem início a programação cultural com apresentação das duplas Hugo & Guilherme, Wal Neto & Lorenzi e Grupo Laço de Ouro. A entrada é gratuita.

No domingo (28), das 8h às 12h serão feitas as inscrições para o 22º Concurso Pé de Soja, quando os produtores irão entregar os pés de soja inscritos. A contagem de vagens será feita a partir das 13h com divulgação do resultado e entrega das premiações por volta das 16h, seguida do bingo. A programação encerra no final do dia, a partir das 19h, com show de D’Nóbrega.

O 22º Concurso Pé de Soja Solteiro é uma realização do Município de Laguna Carapã, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agricultura Familiar.