Com a chegada do fim de semana Campo Grande recebe atrações para todos os públicos

Divulgação/Raça Negra Show do Raça Negra acontece neste sábado

Segue o agendão:



Sexta:

Sky Vision - A festa promove mais uma festa do projeto, e agora na edição Bora Moss. A entrada custará R$ 10,00 (até 00h) e R$ 20,00 (depois 00h).

Dia: Sexta-feira (19)

Horário: 23h

Local: Recycle Club - Avenida Calógeras, 3302, Centro.



Boogie Nights - O Drama bar abre as portas para uma noite de estreias, com muita música eletrônica e apresentação de um novo projeto para casa neste mês. A entrada custará R$ 10,00 (com lista) e R$ 15,00 (sem lista).

Dia: Sexta-feira (19)

Horário: 22h

Local: Drama Bar - Avenida Estados, 21, Jardim dos Estados.



Feedback - O Blues Bar apresenta um tributo as bandas U2 e Foo Fighters. A Entrada custará R$ 15,00 (feminino) e R$ 20,00 (masculino).

Dia: Sexta-feira (19)

Horário: 20h

Local: Blues Bar - Rua 15 de Novembro, 1186, Centro.



Rolê - O Sis Lounge chega na sexta com a festa Rolê, e nesta edição com open 01h de vodka+ catuaba e limão. A entrada custará R$ 15,00 (com lista e a noite toda).

Dia: Sexta-feira (19)

Horário: 00h

Local: Sis Lounge - Rua Dr. Zerbini, 53, Chácara Cachoeira.



Sábado:

“Dig, dig, dig iê dig, dig, dig, dig, dig, dig iê…”



Show do Raça Negra promete agitar a noite de sábado na capital.

Ingressos no último lote por R$ 60,00 (pista).

Dia: Sábado (20)

Horário: 23h

Local: Jeremias - Rua Brilhante, 2128, Amambaí.



Avant - O Sesc Morada dos Baís abre as portas neste sábado para a Banda Avant. A entrada é gratuita.

Dia: Sábado (20)

Horário: 20h

Local: Sesc Morada dos Baís - Avenida Noroeste, 5140, Centro.



Única – A festa chegou na 12ª edição e promete muita diversão para sábado a noite. Os ingressos estão no terceiro lote por R$190,00 (feminino-inteira) R$260,00 (masculino-inteira) e R$150,00 (feminino-meia) R$ 210,00 (masculino-meia).

Dia: Sábado (20)

Horário: 23h

Local: Terra Nova Eventos - MS-080, 31, Campo Grande.



Domingo:

Flexx – A Flexx traz mais uma edição do rolê de domingo, e com muito funk, pop e hip hop para animar a galera. A entrada custará R$ 5,00.

Dia: Domingo (21)

Horário: 16h

Local: Degrau Estúdio – Rua Joaquim Murtinho, 2204, Itanhangá Parque.





Divulgação/Degrau Estúdio Sonoridade e poesia de nossos rios

Circuito Água Som – O Circuito apresenta sonoridade e poesia de nossos rios na voz de Gustavo Borba. A entrada é gratuita.

Dia: Domingo (21)

Horário:19h

Local: Concha Acústica Helena Meirelles – Parque das Nações Indigenas