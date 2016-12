Clarice Falcão comenta sobre retirada de clipe em YouTube: “É só piru ppk"

Divulgação Clarice desabafoi no Twitter

Após a retirada do clipe do YouTube, Clarice Falcão comentou no Twitter “gente calma é só piru e ppk”. O novo vídeo da música “Eu Escolhi Você”, lançado na quarta-feira (21), foi retirado da conta oficial da cantora no YouTube.





Divulgação Imagem antes de tirar as roupas

No clipe mostra pessoas nuas filmadas na altura do quadril dançando e brincando com os órgãos genitais após tirarem a cueca e calcinha. A cantora não gostou da decisão e desabafou no Twitter e escreveu "gente, foi bom enquanto durou. O que é mais chocante: pessoas terem genitais ou pessoas terem ódio de genitais?"



Ao anunciar o clipe a cantora avisou que não era recomendado para menores de 18 anos e postou: "Clipe novo! Atenção: conteúdo explícito (nudez) não recomendado para menores de 18 anos. Sério. No mais, divirtam-se. Se você tem mais de 18 anos, veja meu novo clipe, uma celebração do corpo humano. Se não for pra causar, melhor nem lançar nada".



Mesmo não estando mais no YouTube, o vídeo pode ser encontrado no Vimeo.