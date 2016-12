CineMaterna oferece sessão do filme “O Vendedor de Sonhos” para mães

Divulgação/Assessoria Mamães podem levar crianças em sessões

As mães com crianças de um ano e meio poderão assistir o filme “O Vendedor de Sonhos” em mais uma edição do CineMaterna. A sessão acontece na próxima terça-feira (13), às 14h10, no Cinemark do Shopping Campo Grande.



A ideia do CineMaterna é promover cultura e diversão para mães junto com o bebê. A sessão oferece conforto, com trocadores equipados de fraldas, pomadas e lenços umedecidos. O som é colocado mais baixo e iluminação leve. O tapete é especial para as crianças e com estacionamento para carrinhos. A sessão conta com mães voluntárias para qualquer ajuda.



O Vendedor de Sonhos



O filme é uma adaptação do best-seller do psicoterapeuta e escritor Augusto Cury. O filme conta a história de Júlio César, um psicólogo decepcionado com a vida que ao tentar suicídio é impedido por um mendigo, o "Mestre". Do episódio, nasce uma amizade e a dupla começa a missão de tentar salvar outras pessoas.