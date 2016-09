CineMaterna exibe comédia brasileira no Shopping Campo Grande

Divulgação Comédia anima cinema

O CineMaterna é especialmente para mães com bebês de até 18 meses. O Cinemark oferece a sessão para a próxima quarta-feira (13), 14h10, e acontece uma vez por mês em Campo Grande. O filme será “Um Namorado para Minha Mulher”, com Ingrid Guimarães, Caco Ciocler e Domingos Montagner no elenco. O filme foi escolhido por mães que são cadastradas no site.



Durante a sessão a mãe pode contar com trocadores equipados com fralda, pomada e lenço umedecido, ar condicionado, som mais baixo, leve iluminação, tapete especial para nenéns que engatinham. Existe também um estacionamento para carrinhos de bebê e mães voluntárias ficam a disposição. Pais e demais acompanhantes também podem participar da sessão CineMaterna.



Sobre o filme



A comédia romântica “Um namorado para minha mulher” - versão brasileira do argentino Um Namorado Para Minha Esposa (2008) - conta a história de um homem que, cansado das reclamações da esposa, contrata um sedutor profissional para conquistá-la e tornar-se seu amante. No elenco estão Ingrid Guimarães, Caco Ciocler, Domingos Montagner, Miá Mello, Paulo Vilhena, Marcos Veras e Letícia Colin, entre outros.