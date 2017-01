Cinemark oferece sessão desconto nas férias

Divulgação Filme é um dos mais vendidos no cinema

A Rede Cinemark oferece ingressos com valores reduzidos nas férias. A promoção é válida somente para a sessão das 14h, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados. A Sessão Desconto traz títulos nacionais e estrangeiros com ingressos a R$ 8 (inteira) e R$ 4 (meia).





De acordo com a assessoria, um dos destaques da programação é o filme “Sing – Quem canta seus males espanta”, em que um coala decide criar uma competição de canto para aumentar os rendimentos de um antigo teatro. Já no nacional “Minha mãe é uma peça 2”, uma apresentadora de sucesso em um programa de TV resolve tentar novos relacionamentos, deixando para trás o pedido do ex-marido para que reatem.