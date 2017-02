Cinemark Mania oferece outro ingresso na compra de um do filme “xXx: Reativado”

Tamanho do texto

O Cinemark Mania oferece aos clientes outro ingresso na compra de um do filme “xXx: Reativado”. A promoção acontece na terça-feira (7) e quarta-feira (8).



O cliente precisa mostrar o cartão Cinemark Mania no momento da compra na bilheteria. A promoção é válida somente nos complexos que tiverem sessões em 2D.



Ao comprar o cartão Cinemark Mania o cliente passa a ter direito a benefícios semanais na compra de um ingresso. O cartão é válido por um ano a partir da data da compra, somente em território brasileiro.



Ao aderir o cartão, cada pessoa também pode ganhar um ingresso gratuito para qualquer filme de sua preferência entre segunda e quinta, inclusive para salas XD e 3D (exceto salas Prime, Premier e cadeiras D-BOX) – mas, para isso, é preciso completar um cadastro no site da Cinemark.