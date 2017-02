Cinemark começa venda de ingressos para “Logan”

A Rede Cinemark começa a venda de ingressos para o filme Logan. A pré-venda é a partir desta quinta-feira (9). O longa é inspirado em HQs e as entradas podem ser adquiridas nas bilheterias.



O filme é estrelado por Hugh Jackman e traz ainda no elenco Patrick Stewart e Boyd Holbrook, entre outros atores. Com a fragmentação dos X-Men e a batalha contra os robôs Sentinelas, Logan (Hugh Jackman), o “Wolverine”, busca maneiras de sobreviver sem o uso completo de seus poderes.



O herói se entrega ao álcool e trabalha como caminhoneiro, além de cuidar do seu braço direito, o professor Xavier. Um dia sua rotina monótona muda completamente quando conhece Laura, uma menina que apresenta as mesmas características mutantes do antigo Wolverine.