Um dos filmes mais esperados de 2017, Star Wars 8: Os Últimos Jedi, estreia nos cinemas brasileiros. Após encontrar o mítico e recluso Luke Skywalker (Mark Hammil) em uma ilha isolada, a jovem Rey (Daisy Ridley) busca entender o balanço da Força a partir dos ensinamentos do mestre Jedi. Paralelamente, o Primeiro Império de Kylo Ren (Adam Driver) se reorganiza para enfrentar a Aliança Rebelde.

Direção: Rian Johnson

Elenco: Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac

Gêneros: Ficção científica, Ação

Classificação: 12 anos

O Poder e o Impossível

O Poder e o Impossível também estreia esta semana. O jovem Eric (Josh Hartnett) é um atleta profissional de hóquei no gelo, que atravessa uma fase ruim na carreira. Após abandonar a equipe, ele se entrega às drogas e fica longe do esporte. Um dia, para compensar os problemas, decide praticar snowboard numa montanha, mas toma um atalho proibido. Com a chegada de uma nevasca, não consegue mais encontrar o caminho de volta. Perdido, sofrendo com frio, fome, sede e com um ferimento grave na perna, ele deve encontrar forças para sobreviver.

Direção: Scott Waugh

Elenco: Josh Hartnett, Mira Sorvino, Sarah Dumont

Gêneros: Aventura, Drama

Classificação: 14 anos