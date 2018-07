Missão Impossível – Efeito Fallout estreia nos cinemas

“Missão Impossível – Efeito Fallout” é um dos grandes lançamentos do cinema nesta semana. Tom Cruise estrela o sexto filme da série. Desde 1996, o ator interpreta o personagem principal Ethan Hunt. Para quem é fã de romance, “Todo Dia” também chega às telonas de Campo Grande.

Missão Impossível – Efeito Fallout

Obrigado a unir forças com o agente especial da CIA August Walker (Henry Cavill) para mais uma missão impossível, Ethan Hunt (Tom Cruise) se vê novamente cara a cara com Solomon Lane (Sean Harris) e preso numa teia que envolve velhos conhecidos movidos por interesses misteriosos e contatos de moral duvidosa. Atormentado por decisões do passado que retornam para assombrá-lo, Hunt precisa se resolver com seus sentimentos e impedir que uma catastrófica explosão ocorra, no que conta com a ajuda dos amigos de IMF.

Direção: Christopher McQuarrie

Elenco: Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson

Gêneros: Ação, Espionagem

Classificação: 14 anos

Todo Dia

A tem o incrível poder de acordar todos os dias em um corpo diferente, independente de gênero, cor ou idade. Sua rotina de constante adaptação, no entanto, ganha ares tristes quando acorda no corpo de Justin (Justice Smith) e acaba se apaixonando perdidamente pela namorada dele, Rhiannon (Angourie Rice).

Direção: Michael Sucsy

Elenco: Angourie Rice, Justice Smith, Owen Teague

Gêneros: Drama, Fantasia, Romance

Classificação: 12 anos