Ingrid Guimarães e Larissa Manoela vivem mãe e filha no cinema

Divulgação/Globo Filmes Ângela Cristina (Ingrid Guimarães) é mãe da adolescente Maria de Lourdes (Larissa Manoela)

Comédia típica do período de férias de verão, “Fala Sério, Mãe!” é dirigido a toda a família. Adaptado do livro homônimo que foi o primeiro sucesso de Thalita Rebouças, o filme fala das alegrias e frustrações que envolvem a relação mãe-filha.

A narrativa acompanha ngela Cristina (Ingrid Guimarães) e a filha Maria de Lourdes (Larissa Manoela), a Malu, desde o seu nascimento até o fim da adolescência. A primeira parte, que vai até os 15 anos da garota, é narrada por ngela; a segunda, por Malu.

Feito com a intenção de buscar a identificação com o maior número de pessoas possível, o filme toca em várias questões e situações relativas à família e aos filhos, da separação dos pais à sexualidade adolescente, passando pela independência e os primeiros passos na vida profissional da garota.

Fala Sério, Mãe!

Angela Cristina (Ingrid Guimarães), mãe da adolescente Maria de Lourdes (Larissa Manoela), está tendo a experiência de guiar sua filha durante uma das fases mais complicadas da vida. Ela vive uma montanha-russa de emoções, com medos, frustrações e um caminhão de queixas para descarregar. Por outro lado, Malu, como prefere ser chamada, também tem suas insatisfações. Embora teimosa, sofre com os cuidados excessivos e com o jeito conservador da mãe.

Direção: Pedro Vasconcelos, André Carreira

Elenco: Larissa Manoela, Ingrid Guimarães, Marcelo Laham, João Guilherme Ávila

Gêneros: Comédia

Classificação: 10 anos

A origem do dragão

Bruce Lee (Philip Ng), lendário lutador de artes marciais, e seu rival, o mestre de Kung Fu Wong Jack Man (Yu Xia), tentam resolver suas divergências em uma luta sem regras. O combate se tornará o mais importante e emblemático duelo da carreira do futuro grande lutador e ator de cinema, um marco fundamental em sua trajetória.

Direção: George Nolfi

Elenco: Billy Magnussen, Yu Xia, Philip Ng, Ron Yuan, Terry Chen

Gêneros Ação

Classificação: 12 anos