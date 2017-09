Heróis da espionagem dos EUA e Inglaterra e comédia nacional garantem diversão nas telonas

Divulgação Kingsman: O Círculo Dourado | Lego Ninjago: O Filme | Duas de mim

Muita ação na continuação de “Kingsman” e boas risadas na comédia nacional “Duas de mim”, estão entre as opções para quem quer se divertir em frente às telonas durante o fim de semana. Na primeira opção, organizações da Inglaterra e Estados Unidos se juntam para fazer duas de suas especialidades no cinema: espionagem e salvar o mundo.



Já na produção nacional, Thalita Carauta vive uma cozinheira que ganha uma cópia de si mesma para dar conta da sua vida atribulada e cheia de confusão. Antes do seu “clone”, ela tinha de cuidar do filho, da mãe e da irmã mais nova sozinha. Mas, com a ajudinha, a bagunça vai ficar ainda maior.



Kingsman: O Círculo Dourado

Em `Kingsman: Serviço Secreto´, o mundo foi apresentado a Kingsman - uma agência independente de inteligência internacional operando no mais alto nível de discrição, cujo objetivo final é manter o mundo seguro. Em `Kingsman: O Círculo Dourado´, nossos heróis enfrentam um novo desafio. Quando seu quartel-general é destruído e o mundo é mantido como refém, sua jornada os leva à descoberta de uma aliada organização de espionagem nos Estados Unidos chamada Statesman, apresentando o dia em que ambos foram fundados. Em uma nova aventura que testa a força e inteligência de seus agentes até o limite, essas duas organizações secretas de elite se unem para derrotar um implacável inimigo comum, a fim de salvar o mundo, algo que está se tornando um hábito para o Eggsy.



Elenco: Taron Egerton, Channing Tatum, Pedro Pascal, Jeff Bridges, Halle Berry

Direção: Matthew Vaughn



Lego Ninjago: O Filme

Na telona, a batalha por NINJAGO City põe em ação o jovem Mestre-Construtor Lloyd, também conhecido como Ninja Verde, ao lado de seus amigos, que são todos guerreiros ninjas secretos. Guiados pelo Mestre Wu, que é tão rabugento quanto sábio, eles precisam derrotar o vil senhor de guerra, Lorde Garmadon, `O Pior Cara de Todos´, que também é pai de Lloyd. Com duelos de habilidades e poderes, de pai e filho, o confronto épico vai colocar em jogo o futuro deste corajoso, mas também indisciplinado grupo de ninjas modernos, que terão que aprender a deixar de lado seus egos e se unir para encontrar e libertar seus reais poderes de Spinjitzu.



Elenco: conta as vozes de Olivia Munn, Jackie Chan, Dave Franco, Justin Theroux, Michael Peña

Direção: Charlie Bean



Duas de mim

Suellen (Thalita Carauta) é uma cozinheira que trabalha duro para manter sozinha o filho pequeno, a irmã mais nova e a mãe. Um dia, os seus sonhos viram realidade: ela se divide em duas. Sua cópia, idêntica fisicamente, tem diferenças de personalidade, sendo muito mais extrovertida e corajosa. A ideia seria dividir as tarefas com a comparsa, mas logo Suellen percebe que a sósia tem planos próprios.



Elenco: Thalita Carauta, Alessandra Maestrini, Maria Gladys, Letícia Lima, Márcio Garcia, Luma Costa

Direção: Cininha de Paula

Veja a programação, horários e valores:

• Campo Grande

Cinemark - Shopping Campo Grande

Cinépolis - Shopping Norte Sul Plaza

UCI - Shopping Bosque dos Ipês

• Dourados

Cine Araújo - Shopping Avenida Center