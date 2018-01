Animações dominam as estreias da semana

Divulgação O pequeno sonha em ser um grande músico

Estreias de animações infantis dominam as telonas. Viva, a vida é uma festa retrata a aventura de Miguel, um garotinho que resolve ir em busca do seu maior sonho: ser músico! Já O touro Ferdinando conta a história de um touro que além de ser gigante no tamanho, é gigante também com o coração.

Viva - A vida é uma festa

Apesar de a música ter sido banida há gerações em sua família, Miguel (voz do novato Anthony Gonzalez) sonha em se tornar um grande músico como seu ídolo, Ernesto de la Cruz (voz de Benjamin Bratt). Desesperado para provar o seu talento, Miguel se vê na deslumbrante e pitoresco Mundo dos Mortos seguindo uma misteriosa sequência de eventos. Ao longo do caminho ele conhece o trapaceiro encantador Hector (voz de Gael García Bernal), e juntos eles partem em uma jornada extraordinária para descobrir a verdade por trás da história da família de Miguel.

Direção: Lee Unkrich; Adrian Molina

Elenco: Anthony Gonzalez (VIII); Benjamin Bratt; Gael García Bernal

Gênero: Animação

Classificação: Livre

O Touro Ferdinando

"O Touro Ferdinando" conta a história de um touro gigante com um grande coração. Depois de ser confundido com um animal perigoso, ele é capturado e arrancado de sua casa. Determinado a voltar para sua família, ele se une a uma equipe desajustada na aventura final. Situado na Espanha, Ferdinando prova que você não pode julgar ninguém pela sua aparência.

Direção: Carlos Santana

Elenco: John Cena; Kate McKinnon; Bobby Cannavale

Gênero: Animação

Classificação: Livre