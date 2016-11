Cinema do Sesc apresenta “Terra Firme” e “Girimunho” em Corumbá e Campo Grande

Cine Sesc traz dois dramas para o Sesc Morada dos Baís e Sesc Corumbá, que serão exibidos gratuitamente.O Cine Sesc tem como proposta levar ao público títulos que estão fora do circuito comercial e contribuir com a formação de público de cinema, bem como a capacidade crítica sobre conteúdo e estética das produções.



Na Capital, será exibido nesta terça-feira, às 19 horas, o filme “Terra firme”, de Emanuele Crialese. Já em Corumbá, o título em exibição é “Girimunho”, de Helvécio Marins e Clarissa Campolina. Será na quinta-feira, 01, às 19h30 e sábado, dia 03, às 15 horas no Sesc Porto Geral.



Em Corumbá, serão duas sessões do filme “Girimunho”, uma na quinta e outra na sexta-feira. Conta a história de duas mulheres que observam os redemoinhos no rio, em pleno sertão mineiro. Uma delas perdeu o marido, e sofre em silêncio, tendo apenas as novidades dos netos como consolação. A outra carrega consigo um tambor, e marca o ambiente com seus sons.





Serviço – Em Corumbá a exibição acontece na rua Domingos Sahib, 570 no Porto Geral. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3232-3130. Em Campo Grande, o Cine Sesc é exibido no Sesc Morada dos Baís, na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. Acompanhe a programação no site www.sescms.com.br.