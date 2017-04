CineCafé traz filme Oito e Meio na segunda edição do ano

Divulgação Cada pessoa pode levar uma caneca para beber café e chá

A segunda edição do CineCafé traz o filme 8½, de Federico Fellini. A exibição acontece na sexta-feira (28) no Museu da Imagem e do Som (MIS), às 19h de graça. Os participantes podem trazer uma xícara para tomarem chá ou café.



O projeto CineCafé exibe obras de diretores da história do cinema com destaque nos aspectos filosófico, político, estético e cinematográfico. O programa tem caráter itinerante e busca ocupar vários espaços públicos de Campo Grande, a fim de oferecer clássicos do cinema não apenas pelo entretenimento, mas também como objeto de reflexão, uma vez que há debates após a exibição, sobre os temas que atravessaram o enredo compartilhado.



Os promotores do projeto oferecem café e chá gratuito em garrafas térmicas e os interessados podem levar sua própria caneca/xícara. Os organizadores do Cineclube são: Kezia Miranda, Thiago Andrade, Déborah Wolsky, João Carlos Costa, Marcos Moro, Natanael Marques, Andreza Pelizaro, Deborah Nasser, Maria Fernanda Suppo e Thais Barros.



Sinopse



No filme 8½ , com 2h18min de duração, Fellini mostra Guido, um cineasta que vive sob a pressão do trabalho, família e amigos e que está prestes a rodar seu próximo filme mesmo sem saber como este será feito. Ele, então, mergulha no seu passado e em suas memórias num misto de ficção com realidade.