Cine Sesc oferece filme gratuito em Campo Grande e Corumbá

Divulgação/Sesc Filme será exibido em Campo Grande e Corumbá

O Cine Sesc exibe “O som ao redor” e “Hoje eu quero voltar sozinho”. A exibição, gratuita, acontece na terça-feira (6), às 19h, no Sesc Morada dos Baís.



No “O som ao redor”, de 2013, a vida numa rua de classe-média na zona sul do Recife toma um rumo inesperado após a chegada de uma milícia que oferece a paz de espírito da segurança particular. A presença desses homens traz tranquilidade para alguns, e tensão para outros, numa comunidade que parece temer muita coisa. Enquanto isso, Bia, casada e mãe de duas crianças, precisa achar uma maneira de lidar com os latidos constantes do cão de seu vizinho. Uma crônica brasileira, uma reflexão sobre história, violência e barulho.



Corumbá também oferece o filme em duas sessões. A primeira acontece na quinta-feira (8), às 19h30, e a segunda no sábado (10), às 15h. Desta vez o público poderá assistir o filme “Hoje eu quero voltar sozinho”, de Daniel Ribeiro.



Leonardo (Guilherme Lobo), um adolescente cego, tenta lidar com a mãe superprotetora ao mesmo tempo em que busca sua independência. Quando Gabriel (Fabio Audi) chega na cidade, novos sentimentos começam a surgir em Leonardo, fazendo com que ele descubra mais sobre si mesmo e sua sexualidade.