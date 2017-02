Cine Sesc exibe documentário sobre músico nordestino

Tamanho do texto

O Cine Sesc Morada dos Baís exibe o documentário “Tororó, ô cabra bom”. O vídeo é gratuita e ocorre sempre às terças-feiras, às 19h. O Sesc Morada dos Baís está na Avenida Noroeste, 5140.



O documentário acompanha alguns dias na vida de Tororó do Rojão, músico popular maceioense que faleceu no dia 7 de junho de 2011, deixando como legado sua ousadia, criatividade e as composições bem-humoradas.