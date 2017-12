Cine Café exibe filme de diretor japonês com entrada gratuita

Divulgação O diretor japonês Akira Kurosaw é considerado um dos mais importantes diretores do cinema oriental

O Cine Café exibe o filme Sonhos, do diretor japonês Akira Kurosaw, nesta sexta-feira (15), às 19h no Museu da Imagem e do Som (MIS), da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS). A entrada é franca.

Considerado um dos mais importantes diretores do cinema oriental, Akira Kurosawa criou um filme que continha elementos de seus sonhos. São oito segmentos que se somam e criam a obra. O longa será debatido logo após a exibição, regado a chá e café.

O Cine Café é um dos mais criativos projetos de cinema realizados em parceria com o MIS. Em 2017, realizou mais de dez sessões gratuitas, trazendo filmes clássicos do cinema mundial e debates relevantes para a formação do público e também para criação de um pensamento voltado para o cinema de arte.

Para 2018 a previsão é que as sessões do Cine Café aconteçam uma vez por mês, sempre às segundas-feiras, a partir de fevereiro.

Serviço

A exibição de Sonhos acontece nesta sexta-feira (15), às 19 horas, no MIS, que fica no terceiro andar do Memorial da Cultura e da Cidadania, na avenida Fernando Correa da Costa, 559, Centro. Outras informações pelos telefones (67) 3316-9178 ou (67) 3316-9141.