Centro Cultural oferece palestra gratuita sobre a história das mulheres na arte

Divulgação Berthe Marie Pauline Morisot foi uma pintora impressionista francesa

A artista visual Lina da Anunciação dará uma palestra com o tema “A história das mulheres na arte”, nesta quinta-feira (15). A ação está inserida na programação da Mostra de Arte: “Substantivo Feminino”, que conta com diferentes atrações. O evento será realizado no Centro Cultural José Octávio Guizzo (CCJOG), às 19h. As vagas são limitadas e voltadas para maiores de 12 anos. A entrada é gratuita.

“A história das mulheres na arte” é um circuito de três palestras sobre mentes artísticas femininas com expressiva participação em variados campos artísticos: música, escultura e pintura, por exemplo.

Na palestra desta quinta-feira, serão abordadas artistas europeias do Renascimento ao século XX, mostrando os desafios e lutas que enfrentaram. Também será feita uma releitura de algumas obras, apontando os elementos que as tornaram conhecidas.

Entre as artistas estudadas no circuito estão: Artemisa Gentileschi (pintora italiana), Berthe Morisot (pintora francesa), Bertha Wegman (pintora dinamarquesa), Clara Schumann (compositora alemã), Eva Bonnier (pintora sueca), Fanny Hensel (compositora alemã), Jeanna Bauck (pintora sueca), Lady Butler (pintora britânica), Maria Sibylla (artista e naturalista alemã), Properzia de Rossi (escultora italiana) e Sofonisba Anguissola (pintora italiana).

“As mulheres não foram permitidas a fazerem parte da história. E a minha missão é diminuir esse desequilíbrio. Apenas uma pequena porcentagem de nomes femininos compõe as mais ilustres coleções do mundo. E não é porque as mulheres não eram habilidosas ou porque não possuíam uma mente extraordinária. Ao contrário, neste circuito de palestras poderemos conhecer mentes admiráveis e criações fantásticas, todas assinadas por artistas mulheres”, explica Lina.

Ministrante

Há muitos anos a artista visual Lina da Anunciação tem atuado nas áreas mais variadas para ilustração e pintura de quadros e de grande escala. Há seis anos vem participando de exposições individuais e coletivas.

Lina da Anunciação iniciou sua carreira na Europa, decorando festivais de música eletrônica. A artista também tem alguns murais reconhecidos pela cidade e em outros estados do Brasil.

Passou pelo óleo, abstrato, pela arte digital e pela ilustração. No momento, a técnica que a artista mais usa é a aquarela sobre papel. Suas composições buscam exaltar os sentimentos, o universo psíquico, a beleza da natureza e as mulheres.

Há dois anos a artista iniciou um estudo mais aprofundado sobre a presença de mulheres geniais na história da arte e que ainda são desconhecidas. Um de seus objetivos tornou-se ser a voz para estas mulheres esquecidas.

Atualmente, está com a exposição “Maria não é mais virgem” aberta para visitação até 25 de março no Centro Cultural José Octávio Guizzo.

Serviço

A palestra será gratuita. Terá duração aproximada de 90 minutos e oferecerá 80 vagas, sendo distribuídas senhas a partir das 18h30 no dia. O Centro Cultural José Octávio Guizzo está localizada na rua 26 de Agosto, 453, Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3317-1795.