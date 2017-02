Carnaval resgata romantismo dos antigos foliões em Corumbá

Divulgação/Assessoria Carnaval é o maior de Mato Grosso do Sul

Os antigos costumes são resgatados e mostrados aos foliões de Corumbá. O carnaval corumbaense vai resgatar o romantismo que o evento tinha nos anos passados. A apresentação dos cordões, pastorinhas e desfiles de carros antigos mostra a tradição carnavalesca de 1970.



A União dos Cordões Carnavalescos levará para a avenida a competição entre os cordões Paraíso dos Foliões, Cinelândia, Flor de Corumbá e Cravo Vermelho. A prefeitura reservou a última noite de folia para o Carnaval Cultural.



Bloco da Bolívia



Criado em 1933, o Paraíso dos Foliões é o primeiro a se apresentar na passarela. Na sequência desfilam Cinelândia, criado em 1960; Flor de Corumbá, fundando em 1933; e, finalizando, Cravo Vermelho, criado em 1944.



O desfile acontecerá na terça-feira (28), a partir das 19h. Após os cordões, haverá uma apresentação especial de um bloco vindo da Bolívia para mostrar as tradições do país vizinho. O corso será o abre-alas do Carnaval Cultural, seguido dos bonecões inspirados em personalidades locais, ala das pastorinhas, blocos dos marinheiros, palhaços e do frevo.