Carnaval é tema do clube de conversação no Sesc

O American Corner realiza mais um clube de conversação, desta vez com o tema “The year begins after Carnival, right? What are your plans for 2017?” voltado para o Carnaval. O encontro acontece na terça-feira (21), às 19h, no Sesc Morada dos Baís, localizado na avenida Noroeste, 5.140. As vagas são limitadas.

De acordo com a assessoria, uma vez por mês são realizados encontros de aproximadamente 20 falantes da língua inglesa que conversam sobre diferentes temas relevantes e culturais a fim de praticar constantemente a língua inglesa, o evento é gratuito com duração de 2h.



A atividade é voltada para pessoas fluentes na língua inglesa e tem como proposta proporcionar a prática do inglês adicionando a cultura. Cada edição é um tema diferente, muitas vezes referentes a datas comemorativas.