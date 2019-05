Cantor Agnaldo Timóteo tem piora no quadro clínico e respira com a ajuda de aparelhos

Blogbraga/Repórter Ivonaldo Paiva Hospital Geral Roberto Santos divulga boletim confirmando informação.

Nesta terça-feira (28), o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) divulgou boletim sobre o quadro clínico do cantor Agnaldo Timóteo, que está internado desde 21 de maio. Segundo Boletim, o cantor teve uma piora no estado de saúde e respira com a ajuda de aparelhos.

Confira o boletim na íntegra:

O Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) comunica que o estado de saúde do cantor Agnaldo Timóteo se agravou nas últimas seis horas. No presente momento, o mesmo está respirando sob ajuda de aparelhos e encontra-se instável. A qualquer instante, a diretoria médica da instituição poderá liberar atualizações do quadro clínico do paciente. Familiares solicitam que todos os fãs mantenham vibrações positivas.

Agnaldo Timóteo já foi admitido na unidade com perfil, naturalmente, de alto risco, tendo em vista sua idade - 82 anos - e as doenças associadas.

Na tarde do último dia 20, Agnaldo Timóteo teria passado mal e sido levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barreiras, cidade oeste da Bahia, em seguida foi transferido de Barreiras para o Hospital Roberto Santos, em Salvador, em uma UTI aérea. Foi constatado que o cantor havia sofrido um AVC ( Acidente Vascular Cerebral).