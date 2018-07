Canta Bonito agora é nome de banda que valoriza o regional e ganhar espaço

André Patroni/Divulgação Banda tem oito intérpretes

André Patroni/Divulgação Amigos tocavam em bares e em churrascos

O Festival de Inverno de Bonito foi o divisor de águas para um grupo de amigos e músicos de Bonito. A experiências veio de se apresentar na noite e se de reunir esporadicamente para ensaios em um bar, ou quando rolava um churrasco. O convite para se apresentar na última noite do FIB do ano passado mudou a trajetória dos amigos, que esperavam por uma oportunidade para acreditar com mais força ainda no sonho de se dedicar integralmente à música.

Subir ao palco principal do circuito multicultural da Praça da Liberdade, centro da cidade, abrindo o show de Michel Teló, nesta quinta-feira (26), foi o empurrão que esses jovens mais aguardavam para serem percebidos e valorizados. Eles integram uma banda com 17 membros, dos quais oito são intérpretes. A banda foi batizada de Canta Bonito, sob influência da proposta da Fundação de Cultura de abrir espaço para novos talentos.

André Patroni/Divulgação Músicos devem se apresentar em outros eventos do Estado

O grupo formado pelos produtores Kalu Carvalho (vocal) e Josimar Trindade (guitarrista) mostrou a que veio na primeira noite do festival, agradando ao grande público bonitense e visitantes. Se apresentou durante 50 minutos, cantando dez músicas, todas do cancioneiro regional. Um show com muita qualidade musical, bons músicos e interpretes, e uma presença de palco que nada deve aos mais experientes.

Segundo Kalu Carvalho, 42, a participação no FIB de 2017 teve uma repercussão estrondosa nas redes sociais e emocionou a cidade. “Era a oportunidade que esperávamos”, lembra ele. “Abrir o show do Teló foi um reconhecimento ao nosso trabalho e fortalece nossa proposta de continuarmos nos aprimorando e cantando o regional, mesmo que seja preciso reinventar sempre o repertório e dando uma nova roupagem musical”, acrescenta o produtor.

Cantar na Concha Acústica

Os músicos do Canta Bonito têm a tarimba dos botecos, onde adquiriram a versatilidade no palco e o potencial de se reinventar, como fazer um show em tributo a algum artista, explica Kalu, que já formou uma dupla com Josimar – Dueto JK – e se apresentaram no palco do FIB, na quinta-feira, interpretando a música autoral “Sem artifício”. Kalu é uma figura atuante na cultura de Bonito, onde desenvolve eventos voltados aos turistas.

O presidente da Fundação de Cultura de MS, Athayde Nery, assistiu ao show da banda e anunciou que estes e outros artistas locais serão convidados a participarem de eventos promovidos pelo Governo do Estado, dentro ou fora dos festivais. “É um espaço que todo músico busca, já nos apresentamos no aniversário de Bonito e queremos ganhar dimensão tocando no Concha Acústica, em Campo Grande”, projeto o produtor.

Canta Bonito abriu o show com a música Bonito, interpretada por Márcia Cordeiro. Na sequência, Sambaloco, com Josimar Nascimento; Palavras Erradas (Banda do Velho Jack), Fran Kuhnen; Prazer de Fazendeiro (Délio e Delinha), Rhuan Carlos; Sangue Latino, Isabelle Sovernigo; Meu Carnaval (Filhos de Livres), Gabriel Noah; Voto de Burro, Alvaro Cavalheiro; Um Violeiro Toca, Talissa Baldoeno; Sem Artifício, Dueto JK; e Chalana, com a participação dos oito intérpretes.

A banda ainda é formada por Paulo Henrique (baixo), Jefferson Jacques (violão base), Edan Coelho (bateria), Álvaro Cavalheiro (vocais), Márcio Leite (teclado), João Morel (percussão e assistente de produção) e Josimar Trindade (guitarra).