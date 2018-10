Campo Grande recebe mais uma edição do projeto Reviva Cultura

PMCG/Divulgação Na última edição, mais de 20 lojistas participaram da ação

Campo Grande recebe no próximo sábado (6), mais uma edição do projeto Reviva Cultura, que faz parte do Programa Reviva Campo Grande. A 3ª edição do evento vai se concentrar na Rua 14 de Julho, na quadra entre a Avenida Mato Grosso e Rua Antônio Maria Coelho, das 9h às 16h.

A infraestrutura oferecida pela Prefeitura Municipal vai contar com 40 tendas especialmente montadas para receber os participantes, além de mesas e cadeiras para os expositores e o público.

Mais uma vez, estão previstos jogos de tabuleiros, emissão de Carteira de Trabalho; vacinação antirrábica, doação de animais, informações e exames para detecção de HIV e Hepatite, microscópio para visualização de larvas de mosquito da dengue, divulgação do Serviço do Benefício da Prestação Continuada e outros serviços dos CRAS; Educação Patrimonial, exposição de fotos antigas da Rua 14 de Julho; Programa de Educação Ambiental, incubados da Prefeitura e educação para o trânsito.

Entre as atrações estão: aula de ritmos, apresentação de dança do Grupo Dançaurbana, apresentações musicais com Mistura Fina, Zé Du, Banda Municipal Ulisses Conceição, Xandy e Hallyson Rodrigo.

No início de setembro, a segunda edição do Reviva levou até a Rua 14 de Julho, mais de 20 lojistas.