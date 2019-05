Campo Grande recebe a Famosa Comédia “ OS MONÓLOGOS DA VAGINA ”

Tamanho do texto

Divulgação/Assessoria COM MAXIMILIANA REIS, CACAU MELO E SÔNIA FERREIRA

A comédia “Os Monólogos da Vagina” completam 19 anos com texto da dramaturga americana EVE ENSLER, Concepção Original, Adaptação e Direção de MIGUEL FALABELLA, será apresentada no dia 08 de junho, às 21h, no Palácio Popular da Cultura.

Os ingressos variam de R$ 60 a R$ 180

SETOR B R$ 180,00 / meia R$ 90,00

SETORES A / C / E R$ 150,00 / meia R$ 75,00

SETORES D / F R$ 120,00 / meia R$ 60,00

e podem ser adquiridos no STAND NO SHOPPING CAMPO GRANDE - 2º Piso, em frente Loja Riachuelo.

Outras Informações : (067) 3326 – 0105

Ou PELA INTERNET: https://www.pedrosilvapromocoes.com.br

CLASSIFICAÇÃO: Não recomendado para menores de 12 ANOS.

PRODUÇÃO LOCAL : JAMELÃO E PEDRO SILVA PROMOÇÕES